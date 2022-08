Poliția Mureș, detalii despre accidentul cu 11 victime de la Bălăușeri La data de 4 august, in jurul orei 18.30, pe DN 13 E60, in localitatea Balaușeri, a avut loc un accident rutier, cu 10 victime incadrate in cod galben și o victima in cod verde. "Impactul a avut loc intre un microbuz inmatriculat in Ungaria și un autoturism condus de un barbat, de 53 de … Post-ul Poliția Mureș, detalii despre accidentul cu 11 victime de la Balaușeri apare prima data in Stiri din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

