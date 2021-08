Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița a fost surprinsa joi și vineri, parcand pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați, la Lidl, pe strada Alexandru Vaida Voievod. Femeia i-a replicat cel caruia i-a facut fotografii ca e frustrat. ”Revin și azi cu o alta poza atasand inca o data și poza de ieri. De data aceasta…

- Parte din strada Mihai Eminescu, care trece prin fața supermarketului Profi, este inchisa de mai bine de doua saptamani. Decizia nu a fost luata de poliție sau primarie, ci de un om de afaceri. Gelu Dragan, care este coproprietar al cladirii de la nr. 1-4, s-a apucat de spart in interior… fara sa spuna…

- In urma articolului aparut in GdS, despre gropile din Craiova, Compania de Apa Oltenia si o firma au fost amendate pentru dezastrul lasat in urma pe strada Campului. „Sanctiuni contraventionale au fost aplicate Companiei de Apa Oltenia si SC Romfer Trans SRL, pentru neaducerea carosabilului la cota…

- Parerile in randul autoritatior sanitare sunt impartite in ceea ce priveste adinistrarea unei a trei doze de vaccin anti-Covid. Persoanele care sunt complet vaccinate nu au nevoie de o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, spun oficiali americani din domeniul sanatatii si al medicamentelor. Pe…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, a fost fotografiata cand mașina care o transporta in București a parcat pe 3 locuri de parcare. Unul dintre ele era destinat persoanelor cu dizabilitați. Dana Budeanu a facut publice cateva fotografii in care se vede și Laurence Auer, care nu…

- A doua etapa a relaxarii, dupa prima ridicare a restricțiilor din 15 mai - cand s-a renunțat la masca in aer liber și la carantina de noapte - incepe la 1 iunie. Parte a calendarului relaxarii anunțat de Guvern, masurile in vigoare de marți includ deschiderea piscinelor și a spațiilor de joaca din interior…

- Proiectele Iașului vor putea fi implementate prin votarea bugetului pe acest an. S-a votat adoptarea bugetului municipiului Iași prin 14 voturi pentru, respectiv 11 consilieri locali PNL, 2 consilieri PMP și unul USR PLUS, respectiv Cezar Alexandru Baciu, care se pare ca a avut opțiunea decisiva. Ceilalți…

- O femeie din sectorul 3 al Capitalei a fost sancționata cu 2.000 de lei dupa ce a fost surprinsa aruncand o punga de hartie de strada. Intr-o prima instanța, judecatorii au menținut sancțiunea argumentand ca astfel de comportamente lezeaza estetica urbana a celui mai populat municipiu al țarii.Incidentul…