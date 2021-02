Poliţia italiană a reţinut peste 30 de presupuşi membri ai organizaţiei mafiote 'Nrangheta Politia italiana a arestat 33 de persoane suspectate de apartenenta la organizatia mafiota 'Nrdangheta si de implicare in traficul international de droguri, relateaza DPA. Anchetatorii au retinut persoanele in Roma, in orasul Reggio Calabria din sud, in orasul Grosseto din Toscana si in regiunea Veneto din nord, au precizat marti carabinierii. Toti cei retinuti sunt suspectati ca ar fi membri ai organizatiei mafiote 'Nrdangheta si ca au fost implicati in comertul international de droguri. Ei sunt acuzati de asemenea de santaj si de detinere ilegala de arme. Anchetatorii au spus ca au descoperit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia italiana a arestat 33 de persoane suspectate de apartenenta la organizatia mafiota 'Nrdangheta si de implicare in traficul international de droguri, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Anchetatorii au retinut persoanele in Roma, in orasul Reggio Calabria din sud, in orasul Grosseto din…

- Trei barbați au fost surprinși in flagrant delict in timp ce ar fi incercat sa comercializeze droguri. In urma perchezițiilor efectuate la locuințele acestora, au fost ridicate peste jumatate de kilogram de cocaina, 500 de comprimate MDMA și 200 de grame de canabis. Polițiștii Brigazii de Combatere…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov impreuna BCCO Brașov efectueaza un numar de 23 de perchezitii domiciliare, in judetele Brasov, Timis, Sibiu si Cluj, la domiciliile unor persoane suspectate de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Suspecții comercializau droguri de risc…

- Anchetatorii au gasit o carte in format pdf, intitulata "Ghidul crescatorului sfaturi, idei tutoriale ldquo;, avand pe coperata o planta de cannabis si in pagina de introducere mesajul: "Marijuauna este poarta catre fericire si citatul: Prin interzicerea acestei plante inteleg ca vreti sa ma privati…

- Anchetatorii care investigheaza misterioasa explozie care a ranit trei persoane in Nashville in ziua de Craciun au un suspect dupa ce ADN-ul a fost colectat la fata locului. Oficialii din statul american Tennessee au declarat ca ADN-ul se potriveste cu cel al lui Anthony Quinn Warner, in varsta de 63…

- Politia spaniola a anuntat duminica arestarea, dupa o ancheta care a durat mai mult de un an, a doi barbati care vindeau droguri pentru a cumpara arme pe care ar fi urmat sa le foloseasca intr-un "razboi rasist", relateaza Reuters preluat de agerpres. Cei doi, ale caror nume nu au fost dezvaluite,…

- Vizat de un dosar penal dupa videoclipul in care apare alaturi de un leu, manelistul Dani Mocanu sfideaza poliția și publica acum o fotografie cu un pui de caprioara. Dani Mocanu a postat sambata seara pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare alaturi de un pui de caprioara. El a transmis…