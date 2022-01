Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj publicat pe Twitter de activisti trans si care o viza pe scriitoarea J.K. Rowling nu va fi tratat drept o infractiune, a anuntat Politia din Scotia, informeaza luni DPA. Celebra scriitoare britanica, autoarea cartilor din seria "Harry Potter", a contactat Politia scotiana dupa ce…

- Citigroup Inc va deveni prima mare institutie financiara de pe Wall Street care va pune in practica o politica de tip „no-jab, no job”(n.r. – nevaccinat, disponibilizat), in conditiile in are industria financiara se confrunta cu problema readucerii in siguranta la birou a angajatilor, pe fondul raspandirii…

- Armata israeliana a bombardat pozițiile Hamas, in sudul Fașiei Gaza, in noaptea de sambata spre duminica, 2 ianuarie, dupa tirurile de rachete din enclava palestiniana, au declarat surse de securitate și armata israeliana. Armata israeliana a declarat intr-un scurt mesaj catre presa „ca desfașoara lovituri…

- Polițiștii din Sighișoara au fost sesizați, ieri, de catre un barbat cu privire la faptul ca mama acestuia, in varsta de 79 de ani, nu mai raspunde la telefon.Polițiștii au demarat, de indata, activitați pentru identificarea și depistarea acesteia, fiind gasita, la scurt timp de la sesizare, decedata…

- Un baiat care a comis un atac cu cutitul vizând forte israeliene, soldat cu doi raniti la Ierusalim, în Orasul Vechi, a fost ucis prin împuscare, anunta politia israeliana, relateaza agențiile Associated Press și AFP, citate de News.ro.Doi membri ai Politiei israeliene de Frontiera…

- Un barbat din Argeș, in varsta de 66 de ani, și-a gasit sfarșitul chiar in mainile propriului fiu. Cei doi locuiau impreuna, iar in urma unui conflict care a degenerat, tanarul nu și-a mai putut controla furia astfel ca și-a ucis tatal fara mila. Mai mult decat atat, el a fost cel care a sunat la 112…