Poliția întrerupt un botez la care participau zeci de persoane Politistii din Urziceni, judetul Ialomita, au intrerupt un botez la care participau zeci de persoane. Organizatorul evenimentului și invitații au fost amendați. Conform IPJ Ialomita, sambata dupa amiaza politistii din cadrul Politiei Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca, la domiciliul unui barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul Urziceni, este organizat un eveniment privat, respectiv un botez, la care participa mai multe persoane. Oamenii legii au descins la locuinta respectiva iar in imobil au fost identificate 45 de persoane, care au fost legitimate, … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Urziceni, judetul Ialomita, au intrerupt, sambata dupa amiaza, un botez la care participau 45 de persoane, scrie News.ro. Oamenii legii au dat amenzi de 27.500, fiind sancționați atat organizatorul cat și invitații Conform IPJ Ialomita, polițiștii s-au sesizat din oficiu, cu privire la…

- Un eveniment privat cu aproximativ 50 de persoane a avut loc azi-noapte in Cluj-Napoca. ”La data de 30 ianuarie, in jurul orei 03.00, polițiștii municipiului Cluj-Napoca, alaturi de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile au demarat verificari la un local din municipiu, unde se afla in desfașurare…

- O mama și cei doi copii ai sai au incercat sa se sinucida, vineri dupa-amiaza, la Calarași. Femeia și fiica sa au murit, in timp ce fiul este in stare grava la spital. Cei trei mai incercasera sa se sinucida, in același mod, in urma cu aproximativ cinci ani. Poliția din Calarași fost sesizata vineri…

- Luni, 3 ianuarie, la ora 18.15, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca la un restaurant de pe raza localitații Ferești se desfașoara un eveniment privat. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca intr-o sala de evenimente se desfașoara un eveniment…

- Un concert la care participau aproximativ 800 de persoane a fost oprit de politiștii din Hamburg, dupa ce s-a constatat ca erau incalcate restricțiile impuse de pandemie.Conform politiei, spectatorii de la concert nu respectau "distantarea sociala".

- In data de 18 decembrie 2021, in intervalul orar 18:00-00:00 dispozitivul constituit la nivelul Poliției municipiului Timișoara din echipajele de ordine publica, investigații criminale, sisteme de securitate, proximitate, jandarmi, pompieri ISU Banat și reprezentanți ITM au desfașurat activitati preventiv-reactive…

- O petrecere a fost intrerupta de polițiști duminica seara. Aproximativ 20 de petrecareți se aflau intr-o locație, in satul Cebza, atunci cand oamenii legii au intervenit. Polițiștii au fost injurați, iar vulgaritațile n-au ramas netaxate. In total, doar duminica, in tot județul, au fost aplicate 95…