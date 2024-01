Poliția în alertă maximă: „Haideţi să luăm topoarele şi să mergem la Guvern” Șeful IGPR, Benone-Marian Matei, anunța ca Politia a intocmit 24 dosare penale de instigare publica, dupa ce mai multe persoane care participa la protestul transportatorilor și fermierilor au distribuit pe grupul de Whatsapp mesaje care incita la violența. „Au fost inregistrate la nivel national un numar de 24 de dosare care vizeaza cercetarea infractiunii de instigare publica. Politistii s-au autosesizat vizavi de comiterea acestor fapte prin semnale transmise in mediul public cat si de la o serie de protestatari care au semnalat faptul ca pe grupul de Whatsapp au fost postate mesaje care incita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

