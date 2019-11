Poliţia georgiană dispersează manifestanţii adunaţi în faţa parlamentului la Tbilisi Fortele de ordine georgiene au dispersat luni seara manifestantii adunati in fata parlamentului de la Tbilisi pentru a protesta fata de respingerea unei reforme a sistemului electoral promisa anterior de partidul aflat la putere, Visul Georgian, pentru a opri un alt val de proteste, transmite AFP. Folosind tunuri cu apa, politia a imprastiat sutele de protestatari care blocau accesul in cladirea legislativului si strazile adiacente, inclusiv principala artera a capitalei pe care traficul era oprit de saptamana trecuta. In cursul operatiunii au fost arestati mai multi militanti ai opozitiei. Duminica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

