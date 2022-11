Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea Departamentului de Poliție din San Francisco va permite roboților sa ucida oameni „cand riscul pierderii de vieți omenești in randul publicului sau a polițiștilor este iminent și depașește orice alta opțiune disponibila”, relateaza The Guardian. Departamentul are in dotare 17 roboți, dar…

- Poliția anunța ca de la inceputul acțiunii de protest, deja 16 persoane, printre care 3 minori fara supraveghere, au fost duse la inspectorat pentru identificare și documentare. Ulterior, s-a stabilit ca o persoana se afla in cautare penala.

- Departamentul de Poliție din New York cauta trei barbati care au jefuit un magazin de bijuterii din Manhattan, dupa ce au spart usa si vitrinele cu barosul, relateaza NBCNews . Poliția a postat imaginile de pe camerele de luat vederi care i-au surprins pe hoții intrand in Cellini Jewelers, sambata noapte,…

- Poliția a fost chemata, la finalul saptamanii trecute, la un conflict in strada intre o femeie și doi barbați. Potrivit polițiștilor, cei trei au fost foarte agresivi, motiv pentru care s-au deplasat la fața locului mai multe patrule, relateaza SWR.de , citat de G4Media.ro.Cei trei nu au dorit sa fie…

- Cel putin 20 de oameni au murit si alti cel putin 14 au fost raniti in urma unui accident produs, sambata, pe un drum din Columbia, anunta Politia, citata de The Guardian. Imaginile prezentate de televiziunile columbiene arata ca autobuzul s-a rasturnat, accidentul avand loc dimineata devreme, intre…

- Descoperirea unor hieroglife ascunse in mormantul lui Tutankamon ii face pe egiptologi sa creada ca este posibil ca mumia faimoase regine Nefertiti sa se afle intr-o camera adiacenta camerei mortuare a lui Tutankamon, informeaza Digi24. Teoria mai veche conform careia mumia lui Nefertiti s-ar afla acolo…

- CNN a prezentat scuze dupa difuzarea unui reportaj despre tragedia de la o cresa din Thailanda, filmat chiar la locul masacrului. Imaginile cu podelele insangerate au declansat o ancheta a politiei si discutii cu privire la cum ar trebui sa procedeze mass-media in cazul unor astfel de tragedii, relateaza…

- Judecatoria Huși a anulat o amenda de 870 de lei data de Poliție unui trotinetist care nu purta vesta reflectorizanta pe timpul nopții. Sentința nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.