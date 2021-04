Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliara, in București și in județele Giurgiu, Prahova și Ilfov și mai multe mandate de aducere, in cazul infracțiunile savarșite in noaptea…

- 22 de persoane care au participat la protestele violente din Piata Unirii, din Bucuresti, in noaptea de marti spre miercuri, sunt audiate la Politia Capitalei. Politisti din cadrul Politiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare 24 de mandate…

- 22 de persoane suspectate de implicare in incidentele violente din noaptea de luni spre marti, din Bucuresti, de la finalul manifestatiei impotriva restrictiilor pentru combaterea pandemiei, au fost ridicate si duse la audieri in urma unor perchezitii care au avut loc in Bucuresti si judetele Giurgiu,…

- Un barbat a intrat in curtea secției 9 de Poliție din București, pe Șoseaua Pantelimon, și a atacat polițistul care controla accesul in cladire, injunghiindu-l, scrie ziare.com . Poliția Capitalei a transmis un comunicat legat de incident. „In noaptea de 01/02 aprilie 2021, un barbat de 28 de ani, din…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, patru pechezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, la persoane suspectate ca au construit intr-un parc monument istoric. Surse din ancheta au transmis ca reprezentanții unor societați comerciale au construit ilegal corpuri de cladiri in Parcul Herastrau. Lucrarile…

- Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pune in aplicare, joi dimineata, 99 de mandate de aducere, in Bucuresti si in judetele Calarasi si Dambovita, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni…

- 11 persoane sunt vizate de ancheta polițiștilor din Capitala pentru ca ar fi primit ilegal pana la 4.500 de lei pe luna. Politistii bucuresteni de la Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare…

- Politistii fac, joi dimineața, perchezitii la locuințele unor suspecți din București și Calarași cercetați pentru inselaciune, dupa ce ar fi obținut indemnizații de pandemie cu acte falsificate. Citește și: SURSE - Klaus Iohannis, pompier de serviciu: a intervenit direct in scandalul din PNL…