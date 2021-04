Stiri pe aceeasi tema

- Regulile de protecție nu sunt respectate de toata lumea, deși ne aflam in plina pandemie de coronavirus. Poliția Capitalei a spart, sambata noapte, doua petreceri private la care participau zeci de persoane. Una dintre petreceri avea loc in sectorul 5. Polițiștii au amendat 53 de persoane. Administratorul…

- Peste 100 de persoane care participau la un eveniment privat, organizat intr-un apartament din Capitala, in noaptea de sambata spre duminica, au fost amendate cu 226.000 lei, pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.„In dimineata de 14 martie 2021,…

- Politia Capitalei a informat ca, in cursul zilei de luni, politistii Sectiei 19 s-au sesizat din oficiu cu privire la un eveniment in desfasurare, intr-o locuinta situata in zona de competenta."Astazi, 01 martie 2021, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 19 Politie s-a sesizat…

- Zeci de oameni s-au strans in casa lui Emi Pian, fostul lider al clanului Duduienilor, in ziua in care acesta ar fi implinit 40 de ani, pe 1 martie. Ucis in august anul trecut, interlopul a fost comemorat cu maneliști, lacrimi și amenzi date de polițiști, care au vazut transmisii live pe Facebook și…

- 15 persoane care jucau neautorizat poker intr-o locuinta din sectorul 6 au fost amendate de politisti cu peste 70.000 de lei, informeaza Agerpres . Politisti de la Sectia 20 au depistat, sambata noaptea, 15 persoane care jucau neautorizat poker intr-o locuinta din sectorul 6, printre participanti aflandu-se…

- Mai multe persoane, printre care și un barbat care trebuia sa stea in carantina la domiciliu, au fost prinși de catre polițiștii de la Secția 20 din Capitala jucand poker neautorizat. „In noaptea de 20/21.02.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 20…

- Poliția a spart o petrecere privata ce avea loc in sectorul 6 al Capitalei. Participanților li s-au aplicat amenzi totale de 5.500 de lei pentru nerespectarea regulilor de protecție. „In noaptea de 29/30.01.2021 , in jurul orei 00.05, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului…