- Anchetatorii care investigheaza violentele de la mitingul diasporei din Piata Victoriei fac apel la populatie pentru identificarea unui individ care ar putea avea legatura cu sustragerea armei jandarmeritei batute de huligani.

- Unul dintre agresorii femeii jandarm care a fost batuta crunt la mitingul diasporei ar fi fost identificat și se numește Catalin Tudor. Polițiștii ii cauta și pe ceilalți huligani care au lovit-o pe femeia in varsta de 23 de ani. La aceasta ora, barbatul banuit ca a agresat-o pe tanara este audiat…

- Poliția Capitalei a anunțat, vineri dimineața (10 august), ca a cerut Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) efectuarea unui control pirotehnic preventiv al masinilor parcate in zona Piata Victoriei, acolo unde va avea loc un protest. „La solicitarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- In Capitala, 39 de cazuri de omor sunt inca nerezolvate. Cel mai vechi caz la care investigatorii nu au reusit sa identifice si sa prinda autorul dateaza din anul 1997! In ultimii 28 de ani, in Capitala, 39 de cazuri de omor au ramas nerezolvate, figurand in registre cu autor necunoscut (AN). „La nivelul…

- Miercuri, 13 iunie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un tanar in varsta de 31de ani, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, fapta comisa pe raza sectorului 2. Potrivit Politiei Romane, la data de 12 iunie a.c., politisti…