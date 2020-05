Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) informeaza ca a aplicat, sambata, amenzi in cuantum total de 18.000 lei pentru cinci membri ai Executivului, contraventiile constatate fiind nepurtarea mastii de protectie sanitara si fumat in spatii in care acest lucru este interzis. ”Astfel,…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) informeaza ca a aplicat, sambata, amenzi in cuantum total de 18.000 lei pentru cinci membri ai Executivului, contraventiile constatate fiind nepurtarea mastii de protectie sanitara si fumat in spatii in care acest lucru este interzis.

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) informeaza ca a aplicat, sambata, amenzi in cuantum total de 18.000 lei pentru cinci membri ai Executivului, contraventiile constatate fiind nepurtarea mastii de protectie sanitara si fumat in spatii in care acest lucru este interzis. "Astfel,…

- Cinci membri ai Executivului au fost amendați, sambata, de Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, pentru fumat in spații publice și pentru ca nu au purtat masca de protecție la intalnirea din biroul premierului de ziua acestuia.

- Cheful tras de Ludovic Orban și miniștrii la Palatul Victoria are repercursiuni. Dupa ce a fost amendat premierul Orban, acum Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a aplicat sancțiuni contravenționale pentru cinci membri ai Executivului.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza…

- Comandanții Jandarmeriei Romane par a fi extrem de superstițioși, ținand cont de achizițiile facute in domeniul inarmarii. Potrivit unui anunț publicat pe platforma publica de achiziții – SICAP, Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București cumpara pistoale automate in baza unui contract in…

- Ministrul a decis ca incepand cu 7 aprilie, 1.868 de persoane din cadrul unitaților Aparatului central al MAI și al unor structuri aflate in subordinea acestuia, sa fie delegate sau detașate, dupa caz, la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, respectiv la inspectoratele de poliție județene,…

- Deținatorii portofoliilor din domenii vitale din Cabinetul Orban au prezentat, joi, in ședința de Guvern, stadiul proiectelor in derulare și masurile pe care le-au luat pentru susținerea economiei in condiții de criza provocata de pandemia COVID. Dincolo de inșiruirea stereotipa de masuri, unul dintre…