Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat miercuri ca este in cautarea a patru suspecti dupa un atac asupra unui student din Singapore, pe fondul cresterii rasismului legat de raspandirea noului coronavirus, relateaza DPA. Jonathan Mok, in varsta de 23 de ani, a postat pe Facebook despre atacul ce a avut loc in timpul…

- Jonathan Mok, in varsta de 23 de ani, a povestit ca a fost atacat in seara de 24 februarie de un barbat care i-a dat un pumn in fața și care a rostit cuvantul „coronavirus". Agresorul se afla impreuna cu alți 3-4 barbați și o femeie, iar unul dintre insotitori i-a strigat: „Nu vreau coronavirusul…

- Patru elevi ai scolii „Thomas” din Battersea, o institutie de invatamant privata din sud-vestul Londrei frecventata de printul George si printesa Charlotte – copiii Prințului William, prezinta simptome de infectie cu noul coronavirus, potrivit gala.fr., scrie...

- Atacul cu cutitul in care au fost ranite trei persoane duminica in sudul Londrei este "de natura islamista", iar autorul sau, ucis de politie, avea atasat de corp un dispozitiv fals, a anuntat politia britanica, potrivit AFP si Reuters, scrie Agerpres. Intr-un comunicat, Politia Metropolitana a informat…

- Politia britanica a impuscat un barbat in Streatham, in sudul Londrei, in ceea ce a calificat drept un incident de natura terorista in care "se crede ca mai multi oameni au fost injunghiati", a anuntat Politia Metropolitana, citata de Reuters și preluata de Agerpres.

- CHIȘINAU, 17 dec – Sputnik. Astfel, la loterie vor participa persoanele fizice care au atins varsta de 18 ani și care dețin un card bancar emis de o banca comerciala din Republica Moldova, care au efectuat tranzacții de achitare a bunurilor sau serviciilor cu o valoare ce depașește suma de 30 de…

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Belarus este gata sa finanțeze proiecte de infrastructura in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul Republicii Belarus la Chișinau, Serghei Ciciuc, in cadrul unei intrevederi oficiale cu ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța. © Sputnik / Miroslav Rotari…

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Belarus este gata sa finanțeze proiecte de infrastructura in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul Republicii Belarus la Chișinau, Serghei Ciciuc, in cadrul unei intrevederi oficiale cu ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța. © Sputnik / Miroslav Rotari…