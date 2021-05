Poliţia britanică a descoperit o mină ilegală de bitcoin, crezând că percheziţionează o fermă de canabis Mina, aflata intr-o unitate industriala, fura electricitate in valoarea de mii de lire sterline, potrivit politiei. Politia a perchezitionat unitatea din Sandwell pe 18 mai, in baza unor informatii care i-au facut sa creada ca aceasta este folosita drept ferma de canabis. O multime de oameni au vizitat unitatea in diferite momente ale zilei, au spus politistii, adaugand ca sunt vizibile o multime de cabluri si conducte de ventilatie. Acestea sunt toate ”semne clasice” ale unei ferme de canabis, a spus politia. Cu toate acestea, ofiterii au gasit aproximativ 100 de computere si zero canabis. ”Cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

