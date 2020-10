Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la Timisoara, ca Guvernul a aprobat infiintarea Politiei Animalelor, care va avea 488 de angajati si 88 de medici veterinari, dar si autoutilitare. De asemenea, va avea structuri in toate judetele. „Va dau o veste buna, in sensul in care…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca va fi supus in prima citire in ședința de Guvern de joi un proiect privind protecția și prevenția fața de relele tratamente, abuzurile sau cruzimile la care sunt supuse animalele. Un animal care va fi in pericol, va putea fi plasat in adapost. Același…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a semnat marți ordinul pentru inființarea Direcției pentru Siguranța Școlara in cadrul Poliției Romane. Scopul acestei structuri este de a combate infracționalitatea și violența in școli și in vecinatatea acesteia. Conform oficialului, in noua structura…

- Marcel Vela a anunțat marți proiectul Ordonanței de Urgența prin care este pusa in dezbatere publica inființarea Poliției Animalelor. Ministrul de Interne a prezentat principalele prevederi. Proiectul inființarii Poliției Animalelor prevede ca animalele aflate in pericol vor putea fi confiscate, iar…

- Marcel Vela a anunțat pe Facebook primul demers pentru inființarea Poliției Animalelor. Ministrul spune ca s-a facut „un pas mic, dar important” in acest sens. „Se vorbește mult in ultima perioada despre Poliția Animalelor. Astazi aleg sa nu va povestesc despre acest demers, ci sa va spun ca #seintampla.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, ca a fost publicat proiectul de ordonanta de urgenta care stabileste atributii clare in sarcina politistilor in vederea gestionarii situatiilor de pericol pentru animale. Acesta prevede ca politistii pot emite un ordin de plasare a unui animal…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost somat de premierul Ludovic Orban, inaintea sedintei de Guvern, sa intensifice lupta impotriva clanurilor interlope, pentru ca nu este suficient ca politistii sa fie doar „cu ochii pe ele”.