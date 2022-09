Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat și publicat in Monitorul Oficial ordinul care stabilește procedura de restituire, de catre organele fiscale locale, a sumelor de bani achitate de cetațeni, reprezentand amenzi contravenționale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania. Cetațenii…

- Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanța toți elevii in perioada 22-30 octombrie 2022. Inainte, intrau intr-o vacanța de o saptamana doar copiii de gradinița și elevii de clasele primare, in perioada octombrie-noiembrie. Anul școlar 2022-2023 va avea și o vacanța „mobila”, cel puțin așa a fost…

- De ASTAZI: Numarul localitaților in care se va putea ieși mai devreme la pensie se marește. Alte trei au fost incluse in lista Trei noi localitați se vor adauga, din aceasta saptamana, in lista care dau posibilitatea persoanelor ce au locuit acolo cel puțin trei decenii sa beneficieze de o reducere…

- In perioada 18–21 iulie 2022, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (#MDLPA) organizeaza, pentru a doua oara, conform procedurii modificate in 2021 și revizuite in 2022, aprobata de ministru și publicata pe site-ul MDLPA și in Monitorul Oficial al Romaniei, examenele de atestare…

- Important ,elevii nu vor mai putea fi exmatriculați,regula intra in vigoare din 1 septembrie 2022 și va fi cuprinsa in Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar (ROFUIP) , care urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial.Masura exmatricularii va fi posibila…

- A fost publicat in Monitorul Oficial, Ghidul specific construirii creșelor noi, moderne și prietenoase cu mediul, finanțate de Ministerul Dezvoltarii, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Apelul de proiecte va fi deschis in 30 iunie – anunța ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat, pe raza intregului județ, alaturi de celelalte structuri cu atribuții in asigurarea ordinii și liniștii publice. In numai 24 de ore, polițiștii au desfașurat șapte acțiuni punctuale și au intervenit la 27 de evenimente,…

- Elevii și preșcolari vor incepe anul școlar pe 5 septembrie 2022, cu o durata de 36 de saptamani, potrivit structurii anului școlar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial, aprobata prin Ordinul ministrului Educației nr. 3505/31 martie 2022. Cursurile s-au incheiat vineri, 10 iunie 2022. De asemenea,…