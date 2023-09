Polițele pe 6 luni au ajuns să coste cât cele pe un an Șoferii se confrunta cu tot felul de ciudațenii pe piața de asigurari iar ASF da raspunsuri care nu mulțumește pe nimeni. Tarifele pentru asigurarile auto obligatorii pentru perioade mai mici de un an sunt prohibitive, in unele cazuri ajungand ca polițele pe șase luni sa coste aproape cat cele pe un an sau chiar peste acest nivel, se arata intr-o analiza facuta de Libertatea. Comentand aceasta situație, oficialii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) spun societațile de asigurare au daune mai mari de acoperit pe polițele subanuale și, in consecința, iși corecteaza tarifele corespunzator.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii se plang de faptul ca tarifele pentru asigurarile auto obligatorii pentru perioade mai mici de un an sunt prohibitive, in unele cazuri ajungand ca polițele pe șase luni sa coste aproape cat cele pe un an sau chiar peste acest nivel.Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) susține ca acest…

- Prețurile pe litoral cresc din nou. De la 20 iulie, intram in perioada de varf a sezonului estival, iar hotelierii sunt pregatiți sa majoreze tarifele cu 15-20%, declanșand o ajustare in lanț a prețurilor. La hotelurile cu trei stele din Mamaia, prețul pentru o camera dubla poate incepe de la 300 lei…

- Transportul cerealelor cu șlepul din porturile ucrainene Reni și Izmail la Constanța costa tot mai mult, ca urmare a majorarii cererii. Pe langa grau și porumb, a inceput și transportul de orz și rapița din noua cultura, ceea ce crește presiunea pe portul Constanța. Astfel, pentru a doua saptamana consecutiv…

- Operatorii economici sunt obligați de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu caractere de aceeasi dimensiune, scrie Antena3. Pana acum, pretul mare era scris mic si cel mic era scris mare. Acum ANPC vrea ca ambele sa fie…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga orice operator economic sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al produselor folosind aceleasi caractere si aceleasi font, culoare, marime, chiar si in cazul unor oferte.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) obliga operatorii economici sa afișeze prețul cel mai mare si prețul cel mic al unui produs cu aceeași dimensiune de text.Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a menționat ca perioada in care prețul mai mare era scris cu caractere mici, iar prețul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu aceleasi caractere de font, culoare, marime, in cazul unor oferte, iar presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a anuntat ca perioada in care pretul…

- ANPC obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu aceleasi caractere de font, culoare, marime, in cazul unor oferte. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel…