- Adversar greu pentru Politehnica in Cupa Romaniei. Deși putea pica la tragerea la sorți cu colega de eșalon FC Buzau sau cu Filiași din Liga 3, Politehnica va evolua impotriva echipei FC Argeș. Jocul se va disputa pe stadionul Dan Paltinișanu in jurul datei de 1 decembrie. Meciurile din sferturi Politehnica…

- Politehnica Timisoara a eliminat ieri Rapidul din Cupa Romaniei, scor 2-0, dar grijiile echipei pregatite de Nicolae Croitoru se leaga acum de situatia din clasamentul Ligii 2. Alb-violetii spera ca ultimul rezultat sa ajute si psihicul echipei pentru duelul de sase puncte din Ardeal, cu nou promovata…

- Farul Constanta a pierdut cu 1 2 meciul din deplasare cu FC Arges. "Marinarii" raman cu trei puncte obtinute in sapte meciuri jucate pana acum in acest sezon pe teren strain, in urma a trei egaluri, golaveraj 2 7. Acasa in schimb, lucrurile stau perfect, formatia de pe litoral castigand toate cele cinci…

- Managerul tehnic al FCV Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, 15 octombrie, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa sa sparga gheata si sa obtina, la Pitesti, prima victorie in deplasare din actuala editie de campionat. „FC Arges este o echipa care joaca la rezultat, care primeste greu…

- Politehnica Timisoara „o tine” din deplasari in deplasari in aceasta prima parte a sezonului. Dupa succesul de la Slobozia, in 16-imile Cupei, alb-violetii au joc important duminica in campionat, la Targu Jiu, cu Viitorul Pandurii. Va fi a saptea partida „afara” din primele zece meciuri oficiale ale…

- Politehnica Timisoara a depasit perioada nefasta din Liga 2 cu un succes in Cupa Romaniei. Alb-violetii au punctat o data, dar suficient de aceasta data, la Slobozia, unde s-au impus cu 1-0 in fata Unirii. Reusita a fost una speciala, Octavian Ursu si-a spalat din pacatele rundei trecute cu Ciucul,…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…