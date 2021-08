Stiri pe aceeasi tema

- A doua victorie stagionala a Politehnicii Timisoara a fost obtinuta tot in deplasare, astazi in etapa a IV-a a Ligii 2. A fost 2-0 (0-0) pentru alb-violeti la Techirghiol, cu Unirea Constanta, dupa doua goluri inscrise pe final si care au purtat semnaturile lui Roberto Hategan si Cosmin Birnoi. Partida…

- Alb-violetii bifeaza in weekend a treia deplasare in nici patru saptamani. Si e din nou una foarte lunga si solicitanta, tocmai la Techirghiol, unde-si disputa partidele de acasa Unirea Constanta – adica fosta FC Farul. Dobrogenii pareau in degringolada dupa despartirea de „principalul” Ianis Zicu si…

- Echipa de pe litoral a cedat cu acelasi scor cu care fusese invinsa etapa trecuta si de Concordia Chiajna.Reprezentanta judetului Constanta in Liga a 2 a de fotbal, Unirea Constanta noua denumire a AFC Farul Constanta , a sustinut astazi primul meci pe teren propriu din acest campionat, contand pentru…

- F. T. Acolo nu este ca in legenda biblica. Nu este ca la Scaldatoarea din Ierusalim, unde multime de bolnavi așteptau miscarea apei, de catre un inger, „iar cel dintai, care se cobora in ea, dupa tulburarea apei, se facea sanatos, orice boala ar fi avut”. Dar poate fi pe-aproape, sa nu vorbim cu pacat!…

- Concordia Chiajna a invins Unirea Constanta in runda inaugurala a Ligii a 2 a, editia 2021 2022. La formatia oaspete, Ionut Cioinac a jucat numai in prima repriza. In etapa viitoare, Unirea va juca pe teren propriu, la Techirghiol, cu FC Hermannstadt. Echipa de fotbal Unirea Constanta, reprezentanta…

- Drumul spre litoral este un adevarat chin pentru șoferi, care sunt nevoiți sa aștepte cu orele in blocajele de pe autostrada. Pentru evitarea acestor situații, polițiștii de la Rutiera recomanda mai multe rute alternative.Astfel, agenții recomanda urmatoarele rute: Autostrada A1 – Ciorcarlia – Mereni…

- UTA s-a impus in deplasarea de la Pitesti, scor 1-0, prin golul superb marcat de Filip Dangubic. FC Arges pierde al doilea meci din acest sezon, cu acelasi, scor 0-1. UTA urca pentru moment pe primul loc, cu 4 puncte. Are insa un meci in plus fata de celelalte formatii din Liga 1. Aradenii nu au primit…

- Marți, Politehnica Timișoara il va anunța noul antrenor, dupa ce Dan Alexa s-a desparțit oficial de club zilele trecute. Conform surselor de.Banat.ro, tehnicianul care va fi prezentat nu a mai avut treaba cu pregatirea gruparilor din zona. Este vorba despre Dorin Toma un fotbalist de legenda al CFR…