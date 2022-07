Stiri pe aceeasi tema

- Aflata dupa mult timp intr-un stagiu peste granita, Politehnica Timisoara s-a si intarit de „afara”. Croatul Karlo Plantak a sosit chiar din tara care-i gazduieste pe alb-violeti, venind de la divizionara secunda slovena Aluminij, in timp ce bulgarul Aleksandar Tsvetkov a jucat ultima data chiar in…

- Politehnica Timisoara a ajuns luni la un acord cu jucatorii Aleksandar Tsvetkov si Karlo Plantak. Ambii mijlocasi au semnat intelegeri valabile pe cate un an, cu drept de prelungire pentru inca o stagiune. Aleksandar Aleksandrov Tsvetkov s-a nascut pe 31 august 1990, la Plevna (Bulgaria). Mijlocas defensiv…

- Politehnica Timisoara a cedat la limita jocul amical disputat azi la Ljubljana, in capitala Sloveniei. A fost 1-2 cu NK Tabor Sezana, grupare din prima liga, iar singura reusita banateana a purtat semnatura lui Cosmin Birnoi. Dupa trei zile doar de antrenamente la Slovenj Gradec, alb-violetii s-au deplasat…

- Politehnica a inceput deja pregatirile in stagiul de la Slovenj Gradec. Pe langa aditiile din lot, stafful lui Bogdan Andone are inca un nume nou in persoana lui Alessandro Ramella, noul antrenor cu portarii al alb-violetilor. Ramella (36 ani) este al doilea italian sosit la timisoreni in aceasta vara,…

- Politehnica Timisoara incepe stagiul sloven cu 23 de jucatori. Mai bine de o treime din lot e format din jucatori din academia proprie. Antrenorul Bogdan Andone mai asteapta insa intariri iar cu echipa a facut deplasare si un junior fara contract. Au mai ramas „pe dinafara”, nume precum Claudiu Pamfile…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara a anuntat azi, inaintea reunirii, prima mutare a verii. Experimentatul mijlocas central Silviu Pana s-a alaturat alb-violetilor pe cel putin un an de zile, avand optiunea de prelungire a intelegerii, dupa ce a incheiat conturile cu Petrolul, nimeni alta decat campioana Ligii 2.…

- Politehnica Timisoara vrea sa se salveze de la rusinea de a retrograda, cel putin sportiv, in „C”, prin castigarea duelului de baraj in doua manse cu FC Brasov. Antrenorul Nicolae Croitoru are si pentru prima mansa, de sambata, absente din lot iar lipsa lui Cristian Scutaru este fara indoiala cea mai…