Politehnica Femina nu a urmat parcursul baietilor in Cupa. Fetele lui Mirel Albon s-au recunoscut invinse, astazi pe „Stiinta", in optimile de finala ale Cupei Romaniei. A fost 0-2 cu rivala Piros Security Arad dupa ce vizitatoarele au marcat in repriza secunda. Poli Timisoara, varianta feminina, a avut ocazii importante in prima partea, cea mai […]