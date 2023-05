Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 8 a play-off-ului din Liga 1. Cristiano Bergodi, antrenorul covasnenilor, a transmis ca o discuție despre viitorul lui va avea loc dupa finala Cupei Romaniei. Sepsi - U Cluj, finala Cupei Romaniei, se joaca pe 24 mai, de la 20:30, pe noul stadion…

- Sorana Cirstea, favorita numarul doi a turneului WTA 125 de la Reus (Catalonia), a castigat finala impotriva locului 147 mondial, Elizabeth Mandlik, intr-un meci plin de emotii. Sorana a dominat inceputul meciului, ajungand la un scor de 3-0 in favoarea sa si castigand prima mansa cu 6-1, scrie hotnews.ro.…

- Sorana (44 WTA) inregistreaza o performanța notabila, dupa un parcurs excelent la turneul "WTA 125" de la Reus, Spania! Targovișteanca se impune in fața Elizabetei Mandlik (147 WTA), cu scorul 6-1, 4-6, 7-6(1) și caștiga turneul din Catalunia, bifand astfel un titlu dupa o pauza de doi ani! Sori a fost…

- Politehnica Timisoara a avut un nou meci greu in elita feminina. Dupa esecul dur, scor 0-7, la Cluj, alb-violetele au condus, dar apoi s-au vazut in dezavantaj, acasa, cu revelatia Carmen Bucuresti. A fost pana la urma 2-2, datorita unei loviturp de cap a Antoniei Bratu, in prelungiri, rezultat care…

- Politehnica Timisoara a mai facut un pas spre titlul national la feminin. Alb-violetele s-au impus fara probleme, in ciuda vremii, pe „Stiinta”, scor 6-0, in fata celor de la Vasas Femina Odorhei. Banatencele pastreaza avansul fata de campioana „U” Cluj, care s-a impus la limita la Comlosu Mare, scor…

- Politehnica Timișoara continua fara pas greșit in elita feminina. Ieri, alb-violetele au obținut o noua victorie, prima pe teren propriu in 2023 a venit in compania celor de la FK Csikszereda, scor 2-0, pe ”Știința”. Timișorencele au atacat de la inceput, dar deschiderea scorului s-a amanat dupa lovitura…

- Sergiu Buș a invins-o pe CFR Cluj, in instanța! Fotbalistul, care, in prezent, evolueaza la Chindia Targoviște, sub forma de imprumut, a caștigat litigiul intentat campioanei Romaniei, din cauza salariilor restante.Conform deciziei, clubul din Gruia, la care Buș a fost legitimat intre ianuarie 2022…