Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara s-a impus in cel de-al doilea test din cadrul stagiului de la Slovenj Gradec: 2-1 cu divizionara secunda slovena NK Brinje Grosuplje. Daniel Benzar si Marin Mudrazija au marcat golurile echipei banațene.

- Politehnica Timisoara a cedat la limita jocul amical disputat azi la Ljubljana, in capitala Sloveniei. A fost 1-2 cu NK Tabor Sezana, grupare din prima liga, iar singura reusita banateana a purtat semnatura lui Cosmin Birnoi. Dupa trei zile doar de antrenamente la Slovenj Gradec, alb-violetii s-au deplasat…

- Politehnica a inceput deja pregatirile in stagiul de la Slovenj Gradec. Pe langa aditiile din lot, stafful lui Bogdan Andone are inca un nume nou in persoana lui Alessandro Ramella, noul antrenor cu portarii al alb-violetilor. Ramella (36 ani) este al doilea italian sosit la timisoreni in aceasta vara,…

- Joi, 7 iulie, alb-violetii incep stagiul centralizat de la Slovenj Gradec, pe parcursul caruia echipa viola va disputa patru jocuri amicale. Antrenorul principal Bogdan Andone se va baza initial pe 23 de nume, existand in continuare discutii cu jucatori pentru completarea lotului in perioada urmatoare,…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara a strans azi randurile pentru noul sezon, care probabil va fi tot in „B” in ciuda retrogradarii sportive. Vara va lasa insa urme in lotul alb-violet, din care au fost multe absente astazi. In schimb, foarte multi tiner au fost vazuti de azi de Bogdan Andone, care a vorbit deja…

- HC Dobrogea Sud si-a definitivat programul de pregatire din aceasta vara. Reunirea lotului dupa vacanta are loc pe 15 iulie, iar in perioada 31 iulie - 12 august, handbalistii constanteni vor fi in cantonament, in Slovenia, unde vor sustine mai multe meciuri amicale. Reconstruita din temelii, noua echipa…