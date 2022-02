Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Academica Clinceni și Farul Constanta a fost amânata, a anuntat sâmbata clubul ilfovean, care citeaza o hotarâre a Ligii Profesioniste de Fotbal.Motivul este infectarea cu Covid-19 a patru jucatori ai echipei din Clinceni, ceea ce a dus la imposibilitatea de a alcatui…

- Politehnica Timisoara nu se numara nici in acest start de an printre gruparile care vor bifa cantonament „afara”. Alb-violetii se reunesc luni si au optat pentru un cantonament pe plan local tinand cont si de complicatiile care raman din cauza pandemiei in aceasta perioada. Staff-ul condus de „principalul”…

- Politehnica nu a luat vacanta iar antrenorul Nicolae Croitoru a decis sa caute posibile solutii pentru prima echipa in primul rand in academia alb-violeta. Astazi, tinerii jucatori ai clubului timisorean au avut prima testare cu joc a saptamanii si au remizat pe o vreme neprieteneasca la Baza 2 cu divizionara…

- Politehnica Timisoara are parte maine de o sarbatoare de 100 de ani cu o deplasare complicata in Liga 2. Alb-violetii joaca ultima partida a anuluiat in fief-ul Astrei, grupare cu probleme in birouri, dar care a facut in runda trecuta o surpriza mare, invingand candidata la promovare „U” Cluj. Mai mult,…

- Politehnica a dispus de divizionara C Avantul Periam, „Cenusareasa” seriei timiseano-aradene, intr-un joc de pregatire, profitand de pauza de la jocurile de Liga 2. Alb-violetii s-au impus cu 5-2 (5-1) si au utilizat in prima repriza si doi jucator din „exterior”: englezul Stefan Vukoje si muntenegreanul…

- Alb-violetii Timisoarei ii vor infrunta pe cei ai Pitestiului pentru un loc in semifinalele competitiei K.O. Astazi, Politehnica Timisoara a aflat ca va evolua cu FC Arges in sferturile Cupei, astfel ca banatenii vor beneficia in duelul cu gruparea de Liga I de avantajul terenului propriu. Pitestenii…

- Politehnica Timișoara a remizat astazi, pe teren propriu, cu CSC 1599 Șelimbar, scor 1-1, acesta fiind primul punct obținut de alb-violeți in Liga 2 dupa schimbarea de pe banca tehnica. Una dintre cele mai mare ocazii din prima repriza a venit in primele minute, cand Doru Andrei, care a primit zilele…

- Politehnica Timisoara a ramas pe un loc care nu-i face cinste in clasament, ba, mai mult, care le da frisoane fanilor pesimisti. Nici maine nu se anunta o misiune facila pentru alb-violetii pregatiti de Nicolae Croitoru, in conditiile in care vizitatoara CSC 1599 Selimbar a produs surpriza in etapa…