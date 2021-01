Policol One – remediu natural pentru scăderea colesterolului Combinația dintre monacolin K, Guggul, extractele de papadie, anghinare, Coenzima Q10, trestie de zahar din suplimentul Policol One aduce urmatoarele beneficii organismului: – contribuie la scaderea nivelului de colesterol ; – crește nivelul HDL (colesterolul bun); – tratament trigliceride și colesterol marit ; – curața vasele de placi și depuneri; – protejeaza inima; – scade riscul de accident vascular cerebral. Orezul roșu fermentat face parte din dieta chinezeasca tradiționala de secole și este un produs secundar al fermentației orezului preparat, in combinație cu drojdia Monascus purpureus.… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

