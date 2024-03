Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Dinamo Bucuresti a invins marti, pe teren propriu, scor 1-0, formatia FC Hermannstadt, in al doilea meci al etapei a 28-a, potrivit news.ro. Dinamo a deschis scorul in minutul 25, Pavicic i-a pasat lui Goncalo Gregorio si acesta a inscris cel de-al saselea gol stagional. Sibienii au preluat…

- Echipa Dinamo Bucuresti a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 3-1, formatia galateana Otelul, in etapa a 26-a din Superliga, potrivit news.ro. Dinamo a reusit sa deschida scorul inca din minutul 3, prin Dennis Politic, iar galatenii au egalat dintr-un penalti controversat dictat de arbitrul…

- Pe loc de play off in clasament, "marinariildquo; au remizat etapa trecuta, in deplasare, cu liderul detasat FCSB, acesta fiind al saptelea meci la rand in care Farul nu pierde in campionat. Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, si Dinamo Bucuresti, ultima clasata, se intalnesc luni, 12…

- Intalnirea Universitatea Craiova Universitatea Cluj gaseste cele doua echipe cu stari de spirit diferite.Primele doua meciuri din etapa a 25 a a Superligii au fost programate vineri, 9 februarie 2024.De la ora 17.00, se joaca partida Otelul Galati locul 12, cu 28 de puncte FCU 1948 Craiova locul 10,…

- Etapa #24 din Superliga s-a incheiat cu duelul dintre FCSB și Farul, terminat la egalitate, scor 1-1, pe Arena Naționala. Vineri, 2 februarie și sambata, 3 februarie, s-a inregistrat același rezultat in cele 4 meciuri (2-1). Duminica au fost doua rezultate de 1-3, iar luni au fost doua remize identice,…

- Echipa Poli Iasi a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia U Cluj, in etapa a 23-a din Superliga.Rachid Bouhenna a inscris cu o lovitura de cap, in minutul 16, insa golul algerianului a fost anulat pentru ofsaid. In minutul 45+1 iesenii au trecut pe langa gol, la ratarea lui Harrison.…

- Petrolul Ploiesti a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucuresteana Dinamo, intr-un meci contand pentru etapa a 22-a din Superliga. Petrolul a avut prima ocazie a meciului, in minutul 20, prin Doua, care a fost blocat de portarul Golubovic. La cealalta poarta, Lukas…