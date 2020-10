Polestar nu mai are voie sa vanda masini in Franta! PSA spune ca Polestar a furat sigla de la DS

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii PSA au declarat urmatoarele: “The company Polestar Performance has damaged the reputation of the French brands No. 3422762 and No. 3841054, of the which the company Automobiles Citroën owns ”. Pana cand acest diferent nu este solutionat…

- Guvernele europene trebuie sa fie selective cand vine vorba de izolarile din cauza COVID, pentru a limita pagubele economice, si in acelasi timp trebuie sa majoreze cheltuielile publice pentru a sustine companiile si familiile, au declarat vineri mai multi oficiali de la Banca Centrala Europeana…

- Franta intra in carantina totala, dupa ce autoritatile au decis sa impuna noi restrictii de deplasare in incercarea de a tine sub control raspandirea virusului SARS-CoV-2. Mii de oameni si-au facut bagajele si s-au urcat in masini vrand sa paraseasca marile orase, in speranta ca vor putea depasi mai…

- A fost ultima noapte de distractie pentru locuitorii celor mai mari capitale ale Europei. De azi, in Londra si in Paris revin in forta restrictiile. Oamenii nu mai au voie sa iasa dupa lasarea intunericului din case fara un motiv intemeiat, barurile se inchid mai devreme, iar numarul de persoane care…

- Profesorul Sylvain Helaine, in varsta de 35 de ani, care preda in continuare elevilor cu varste de peste sase ani, a spus ca elevii lui, dupa ce trec de socul primei intalniri, nu mai acorda apoi importanta aspectului sau fizic, scrie Reuters, citat de Agerpres. ″Toti elevii mei, precum si…

- O masina securizata care transporta bani a fost jefuita in Franta. Hotii au furat noua milioane de euro. Este cel mai mare jaf din Franta, de la spargerea data de Toni Musulin in 2009 - acesta a furat atunci 11.6 milioane de euro.

- Un tanar in varsta de 17 ani din Chișinau ar fi furat un telefon mobil care aparținea unei femei, angajate la un magazin alimentar din sectorul Rașcani. Suspectul care nu este la prima abatere acesta fiind cercetat penal pentru infracțiuni similare, la moment este cercetat penal in stare de libertate…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani, au emis ieri, 9 august 2020, ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui tanar de 20 de ani din municipiul Suceava, cercetat sub aspectul comiterii a trei infracțiuni de furt calificat și o infracțiune de tantativa la furt calificat.