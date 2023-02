Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Avionul presedintelui ucrainean a aterizat in Marea Britanie Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an, a anuntat guvernul britanic, care s-a angajat sa formeze piloti…

- Cei mai inalti responsabili ai Uniunii Europene s-au reunit vineri la Kiev pentru a-si afisa sprijinul fata de procesul de aderare a Ucrainei la blocul comunitar, intr-un moment in care atacurile se intensifica in estul tarii, relateaza France Presse. Acest summit, care se desfasoara dupa aproape un…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa finalizeze cel de-al 10-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pana la 24 februarie, cand se implinește un an de la debutul razboiului in Ucraina, a declarat joi sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflata la Kiev, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Pana…

- Guvernul britanic a exclus deocamdata livrarea avioanelor de lupta catre Ucraina, afirmand marți, 31 ianuarie, ca o asemenea decizie „nu este practica”, informeaza CNN și Politico . Avioanele de vanatoare F35 ale Marii Britanii sunt „extrem de sofisticate și dureaza luni de zile sa inveți sa le pilotezi”,…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei tancuri Challenger 2, devenind prima tara care trimite tancuri grele de factura occidentala pentru a ajuta Kievul in fata invaziei ruse, a anuntat sambata Downing Street, relateaza AFP. Intr-o convorbire cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul…

- UPDATE 00.00 - Un spital din Herson a fost lovit de un bombardament rusesc. Maternitatea unui spital din orașul Herson, din sudul Ucrainei, a fost lovita de un bombardament rusesc, a declarat marți Kirilo Timoșenko, șeful adjunct al biroului președintelui Ucrainei.„Au bombardat astazi locul unde s-au…

- Ungaria știe ca are nevoie de Romania, unul dintre proiectele comune cele mai importante fiind construirea unei linii electrice din Asia spre Europa, pe sub Marea Neagra, prin care va fi alimentata și Ungaria. Șeful guvernului de la Budapesta, Viktor Orban, a venit la București la finalul saptamanii…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa infiinteze un Tribunal Special care sa judece "crimele Rusiei in Ucraina", anunta miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, care raspunde astfel unei cereri a Kievului, relateaza AFP. "Cooperam cu Curtea Penala Internationala (CPI) si ajutam la…