Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a fost testat vineri pozitiv covid-19 si pare ca a fost infectat de catre un membru al echipei sale de securitate, anunta Cancelaria, relateaza The Associated Press. Nehammer nu prezinta simptome, pentru moment, si lucreaza de acasa, unde a fost plasat in…

- Karl Nehammer, in varsta de 49 de ani, a intrat in autoizolare și nu are simptome specifice infectarii cu coronavirus, potrivit unui comunicat de presa transmis vineri de cancelaria federala, relateaza Reuters , conform Agerpres . Nehammer este vaccinat anti-COVID cu trei doze. ”Nu este niciun motiv…

- Doar persoanele imunizate cu a treia doza de vaccin vor putea merge la restaurant in Germania fara un test negativ de COVID-19, a anuntat vineri cancelarul Olaf Scholz, intr-o conferința de presa, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Germania a vaccinat complet peste 70% din populație, iar aproape…

- Austria a decis, joi, sa introduca purtarea obligatorie a mastii sanitare de tip FFP2 și in aer liber, pentru a incerca sa limiteze astfel raspandirea variantei Omicron și sa evite un nou lockdown la nivel național. Cancelarul austriac a vorbit despre „o situatie foarte grava si despre o noua provocare…

- A fost convocata o ședința de catre Nicolae Ciuca la Guvern pentru ca masurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de Covid-19 sa fie analizate. Astfel, a fost anunțat și ce o sa se intample in legatura cu masca FFP2 in Romania. Ce trebuie sa știe romanii despre masca FFP2 La intalnirea…

- Ministerul Sanatații susține ca persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala in ultimele 6 luni intra in carantina la sosirea in Romania chiar daca au un test COVID negativ deoarece au un risc mai mare de a se infecta, iar efectuarea testului in perioada asimptomatica este mai putin concludenta.…

- Sefii de stat si de guvern ai statelor G20 au facut sambata, in deschiderea summitului, o “fotografie de familie” la care au participat angajati din domeniul sanitar care s-au aflat in prima linie a luptei impotriva pandemiei Covid-19, relateaza dpa. Liderii G20 au luat parte la traditionala “fotografie…

- Candidatii la toate concursurile organizate de Politia Romana trebuie sa fie vaccinati, sa fi trecut prin boala sau sa prezinte rezultatul negativ al unui test de coronavirus, a transmis, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane. Politia Romana anunta, miercuri, ca, in vederea prevenirii…