Producatorul american de motociclete si vehicule pentru teren accidentat Polaris Inc a prezentat luni planurile de lansare a primului sau vehicul electric, in vederea imbunatatirii pozitiei companiei pe piata masinilor electrice. Polaris a informat ca modelul Ranger, dezvoltat in parteneriat cu Zero Motorcycles, va fi lansat in decembrie iar livrarile vor demara la inceputul anului viitor, POTRIVIT Reuters. In 2017, compania anuntase ca intentioneaza sa lanseze o bicicleta electrica in patru-cinci ani. In 2020, Polaris și Zero Motorcycles s-au aliat pentru a produce impreuna vehicule electrice,…