Polaris M Holding Constanta a anuntat programul de distribuire a pubelelor galbene

- Traficul auto este restrictionat pe strada Stefan cel Mare, tronsonul delimitat de bd. Tomis si str. Rascoalei 1907, astazi 21 aprilie 2021, in intervalul orar 09.00 ndash; 14.00.In vederea executarii lucrarilor de remediere a unui bransament avariat, de la intersectia bd. Tomis cu str. Stefan cel Mare,…

- Miercuri, 21 aprilie, elevi ai Școlii Gimnaziale „Miron Costin” din Burdujeni vor desfașura activitatea „Franța și minunile ei” sub indrumarea profesorilor coordonatori Cosmina Pelin și Adriana Caliniuc. Acțiunea va avea loc in cadrul proiectului „Francofonia in comunitate” derulat de Alianța Franceza…

- Incepand de miercuri, 21 aprilie, 6 strazi din municipiul Constanța vor fi reconfigurate prin introducerea regimului de sens unic, anunța administrația locala printr-un comunicat de presa: strada Ștefan Mihaileanu devine artera cu sens unic, dinspre strada Griviței spre strada Cuza Voda;strada Tudor…

- Nu este permisa depozitarea deseurilor vegetale langa platformele pentru deseuri menajere, pubele sau pe domeniul public, a transmis Polaris M Holding Constanta.Polaris M Holding Constanta NU colecteaza deseuri vegetale.Va reamintim ca serviciul de colectare si transport a deseurilor vegetale nu este…

Pentru a fluidiza traficul și a evita blocarea unei benzi cand autobuzul este oprit in stație, se largește carosabilul de pe strada Ștefan cel Mare pentru realizarea unei alveole in stația de autobuz...

- Venus din Varsator a facut sambata un careu tensionat cu Marte din Taur, ceea ce inseamna ca problemele relaționale pentru zodiile Taur, Leu, Scorpion și Vasator vor continua. In schimb, nativii zodiei lunii, Varsatorii, vor gasi o traiectorie avantajoasa prin intermediul trigonului armonios intre Luna…

- Un violator fugar se va intoarce la inchisoare, dupa ce jandarmii l-au prins, duminica, in timp ce se plimba pe o strada din Focșani, informeaza observatornews.ro . „Jandarmii vranceni din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil Focșani, au depistat pe strada Cuza-Voda din Municipiul Focsani, un barbat…

- In municipiul Constanta, fiecare cetatean, care locuieste in zona de blocuri, are posibilitatea de a depune deseurile reciclabile in recipiente de tip iglu, in platforme modulare sau in a, a precizat Polaris M HoldingColectarea separata a deseurilor este modalitatea cea mai usoara de a ne proteja sanatatea…