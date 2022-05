Poezie pe piatră, conceptul inedit al lui Ion Barbu. Instalația poetică unică, expusă la Iași, în cadrul Romanian Creative Week Ce cauta o furnica, pe o lama de ras infipta intr-o piatra, in mijlocul Iașului? Raspunsul la aceasta intrebare ciudata este cat se poate de simplu: e o instalație poetica. O instalație poetica realizata de catre Ion Barbu, artistul vizual care a gasit un sens nou pentru versuri vechi, și arhitectul Sebastian Comanescu, care a combinat inspirat piatra de cariera cu tabla și vopsea. Lucrarea a fost expusa in noul parc de pe esplanada Teatrului Luceafarul (complexul Palas). Abstractul poeziei a fost transformat in concret pentru Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

