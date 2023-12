Stiri pe aceeasi tema

- Vatmanul STB Gorgonea Mitica aduce magia Craciunului pe tramvaiul 10 din București. Costumat in Moș Craciun, acesta a imparțit bomboane copiilor aflați in tramvaiul 10. Vatmanul Gorgonea Mitica din cadrul depoului Militari al Societații de Transport București (STB) a imbracat haina lui Moș Craciun și…

- Mai sunt doar cateva ore si vine Mos Craciun. Oriunde in lume, seara din ajunul Craciunului are aceeasi magie. La Bucuresti, ca si la New York, Londra, Paris, Madrid, Tokyo sau Moscova, Mos Craciun este asteptat sa aduca daruri.

- Craciunul este momentul din an in care petrecem mai mult timp cu familia. Insa, cand membrii familiei nu sunt prin preajma, ne dorim sa le transmitem o urare amuzanta, care sa le aduca zambetul buze. Am provocat ChatGPT sa ne spuna cateva urari amuzante de Craciun. Iata cateva sugesti i de urari amuzante…

- La demonstratia sportiva au participat mici luptatori de la cluburile din Mihail Kogalniceanu si Nicolae Balcescu. Actiune speciala, cu ocazia Craciunului, la baza militara de la Mihail Kogalniceanu, unde sportivi de la cluburile din Mihail Kogalniceanu si Nicolae Balcescu au sustinut o demonstratie…

- Studenții de la Electrotehnica – Moș Craciun pentru doua familii fara posibilitați materiale. Sarbatorile de iarna aduc fericire și entuziasm in viața copiilor și nu numai. Nu toți suntem norocoși sa avem toate cele necesare pentru a avea niște sarbatori fericite alaturi de familie. Festivalul Caritabil…

- Din 30 noiembrie, cand „Laminor Winter Wonderland” și-a deschis porțile și pana azi, peste 200.000 de bucureșteni au vizitat acest targ de Craciun. Punctul de varf a atins 11.000 de vizitatori intr-o zi. Cel mai mare targ indoor și outdoor din Capitala, „Laminor Winter Wonderland” are numeroase atracții…