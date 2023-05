Programul complet al Zilelor Oraşului Satu Mare

Primaria municipiului Satu Mare a anuntat programul Zilelor Orasului, pe ore. Evenimentul mult asteptat de catre satmareni, va avea loc in perioada 26-28 mai. In cadrul evenimentului vor fi amplasate doua scene, una in Piata 25 Octombrie, iar a doua in Pasajul “Corneliu Coposu”. Pe scenele evenimentului… [citeste mai departe]