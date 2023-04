Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut ca Pasarela Indragostitilor, podul pietonal care traverseaza Bega intre Parcul Copiilor si Parcul Regina Maria urmeaza sa intre intr-un proces de modernizare. In acest sens, accesul pe pasarela va fi inchis complet incepind de marti, 11 aprilie, din motive de siguranta. Pasarela Indragostiților…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca acasa in ultima etapa din faza Top 10 a Ligii Naționale de baschet. Alb-violeții din Banat vor fi gazda pentru alb-violeții din Pitești, FC Argeș. Leii au nevoie de victorie in acest meci pentru a ajunge pe locul VIII și a se califica in play-off, dar și de succesul…

- Duminica, la Timișoara are loc un alt eveniment de alergare, „Sport Guru 21K23”. Circulația rutiera va fi inchisa pe mai multe artere din oraș, iar mijloacele de transport in comun vor circula diferit. Peste 1.200 de alergatori de toate varstele sunt așteptați la eveniment.

- Profesorul Gheorghe Marmureanu a declarat, luni, ca „nu sunt motive de ingrijorare” dupa cutremurul de 5,2 grade care a avut loc luni, in județul Gorj, seism care s-a resimțit și in zona Timișoarei.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de CFR, Asocierea I.S.P.C.F. SA (lider de asociere) – SC BAICONS IMPEX SRL a fost desemnata castigatoare pentru toate cele 3 loturi, valoarea totala a ofertelor depuse fiind de 15.226.284,41 lei. Potrivit companiei, lotul 2, Sucursalele Regionale CF…