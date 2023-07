Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, este urmarit penal pentru infracțiunea de abuz in serviciu, a anunțat joi DNA. Urmariți penal in același dosar mai sunt un director din cadrul primariei și președintele Clubului Sportiv Municipal Constanța, pentru complicitate la abuz in serviciu. Anchetatorii…

- Au fost montate ultimele grinzi de beton armat la podul integrat in varianta de ocolire a Becleanului. Acestea au reprezentat dintre provocarile acestui proiect ce vine sa fluidizeze traficul in oraș. Au fost montate ultimele grinzi de beton armat la podul variantei de ocolire a Becleanului. O singura…

- Un proiect de lege controversat, ce vizeaza supermarketurile, a fost inițiat de doi parlamentari PNL. Potrivit propunerii legislative, marile magazine ar putea fi inchise in zilele de duminica si chiar relocate la o distanța de cel puțin cinci kilometri in afara orașelor, potrivit Observator. In primul…

- Pompierii intervin in aceasta dimineata pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un centru de colectare a deșeurilor din Bucuresti. Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul se manifesta la o stiva cu deșeuri, care are o inalțime de 5-6 metri, pe o suprafața de 300 de metri patrați. Se acționeaza…

- Un TIR incarcat cu masini noi s-a rasturnat noaptea trecuta pe autostrada Vestului, in Arad. La locul accidentului au ajuns rapid echipele de interventie, care l-au gasit pe sofer incarcerat si inconștient. Barbatul a fost transportat la spital, insa, din cauza ranilor grave suferite, nu a mai putut…

- Primarul localitații Corbeanca, de langa București, Anton Valeriu, este vizat de o ancheta anticorupție in legatura cu retrocedarea unor terenuri. Procurorii DNA au facut percheziții, joi, atat la casa edilului, cat și la Primaria Corbeanca și la o stație de betoane. Dosarul vizaeza modalitatea de retrocedare…

- O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara. Un copil de 3 ani a fost scos din apa, iar medicii unui echipaj de Ambulanta au declarat decesul acestuia. Doi copii si doi adulti sunt in continuare disparuti. Mobilizare de forțe, duminica seara, pentru salvarea unor…