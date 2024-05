Hiena din Zorleni Deranjata de un cetațean care solicita o serie de informații de interes public, Paula Hultoana, primarul comunei Zorleni, l-a invitat sa-i numere “flocii din cap”. Indemnul a fost pus rapid intr-un context mai amplu: primarul se descrie drept „o hiena care vrea sa muște”. The post Hiena din Zorleni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

