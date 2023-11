Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe Podul suspendat peste Dunare va fi deschisa si pe timpul noptii incepand cu 30 noiembrie, cand expira perioada in care constructorul italian Webuild a avut ca termen demontarea macaralelor aflate pe pod, chiar daca aceasta operatiune nu a fost inca finalizata.

- USR transmite ca ministrul PSD Sorin Grindeanu incalca cu buna-știința legea pentru ca a deschis circulația pe podul de la Braila, deși acest proiect nu a fost recepționat de Ministerul Transporturilor și are grave probleme de calitate. „Ministrul PSD al Transporturilor a deschis pe repede…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 1 noiembrie, ca Podul suspendat peste Dunare de la Braila va fi receptionat de CNAIR doar cand constructorul va remedia, pe cheltuiala lui, toate abaterile constatate, fara sa precizeze concret despre ce este vorba.„Acest pod nu a fost…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut o inspecție la podul peste Dunare de la Braila acolo unde, in ultima perioada, au aparut mai multe probleme. Acesta a cerut ca traficul rutier sa nu mai fie inchis noaptea, deoarece constructorii nu au reușit sa demonteze macaralele.

- A avut loc o explozie puternica urmata de un incendiu violent la magistrala de gaze care traverseaza zona satului Calimanesti din judetul Vrancea, unde se efectueaza lucrari si la un segment din autostrada A7. In jurul orei 1:12 a avut loc explozia, urmata de incendiu, iar flacarile au fost atat de…

- Poliția solicita suportul cetațenilor in vederea depistarii unei minore in varsta de 14 ani din Dubasari. Potrivit informațiilor, ea este originara din satul Oxentea și a parasit domiciliul pe 2 septembrie, in timpul nopții, iar pana la moment nu se cunoaște locul aflarii acesteia, scrie Realitatea.md…

- Europarlamentarul USR Vlad Botoș a trimis miercuri, 30 august, o scrisoare comisarului european pentru Coeziune și Reforma, Elisa Ferreira, prin care cere informații despre respectarea standardelor de siguranța in construcții in ceea ce privește Podul de la Braila, finanțat din bani europeni. Sesizarea…

- Autoritațile vor impune restricții de circulație pe podul Giurgiu – Ruse. Pe parcursul nopții, timp de patru zile, mașinile nu vor putea traversa podul care leaga Bulgaria și Romania. Citește și: Inceput de weekend „curat” – sute de testari cu aparatele Drugtest Autoritațile au anunțat ca, in perioada…