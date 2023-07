Consiliul Județean anunța participanții la trafic, dar și pe cei care vor participa la festivalul Electric Castle, ca podul peste Someșul Mic din Bonțida, situat pe drumul județean DJ 161, a fost redat circulației. Reluarea circulației este temporara, pe perioada festivalului, mai exact pana luni, 24 iulie, ora 8.00 a.m. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: “Am intreprins toate demersurile necesare in vederea urgentarii finalizarii lucrarilor la acest pod, astfel incat sa fie redat circulației odata cu inceperea festivalului Electric Castle”. In acest fel, intregul tronson al drumului…