Stiri pe aceeasi tema

- Cuvintele "cultura'' si ''istorie" definesc cel mai bine judetul Timis, iar personalitatile locale cele mai cunoscute la nivel national sunt Herta Muller si Traian Vuia, conform unui studiu efectuat in vederea identificarii viitorului brand turistic al judetului, a anuntat, joi, directorul…

- Asociatia culturala "Doruletul" a lansat, joi, proiectul "Cantecul dobrogean si portul popular pe intelesul tinerilor" prin care vor fi realizate ii dobrogene si un CD cu melodii populare interpretate de participantii la proiect. Proiectul se va desfasura pana la inceputul lunii viitoare, este finantat…

- Vicepremierul Raluca Turcan nu susține ideea unei blocari totale a activitaților in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus. Prezenta miercuri seara in cadrul emisiunii „Talk B1”, Turcan a spus ca, in baza discuțiilor cu specialiștii, guvernanții considera ca mai buna este ajustarea…

- Sambata dimineața, la Secția ATI a Spitalului Municipal Campina, a incetat din viața Adrian Dochia, consilier local in mandatul 2016-2020, cel de numele caruia se leaga un proiect cultural extrem de frumos - Asociația "Teatrul Proiect", pentru pregatirea tinerilor campineni iubitori de teatru și arta,…

- Prefectul judetului Sibiu a marturisit ca regreta reactia pe care a avut-o. "Incep prin a va spune ca astazi am avut o discutie cu doamna doctor Halmaghi fata de care mi-am cerut scuze pentru reactia de ieri, a fost o situatie regretabila. Totodata, tin sa ii multumesc doamnei doctor pentru…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in județul Timiș a primit o parte dintre raspunsurile la un chestionar, in urma caruia dorește sa defineasca brandul de turism al județului Timiș.

- Aproape jumatate dintre romani (43%) nu sunt pregatiți sa faca fața unor cheltuieli neprevazute sau pensionarii, conform unui chestionar derulat de Asociația CFA Romania. Vestea buna este ca 44% dintre respondenți pot fi considerați independenți financiar. Restul de 13% au un grad mediu de independența.…

- 1910: se pune piatra de temelie a Scolii din Simisna S-a intamplat in 5 septembrie 1858 – S-a nascut Alexandru Vlahuta, scriitor si publicist, unul dintre teoreticienii samanatorismului, membru de onoare post–mortem al Academiei Romane (romanul “Dan”, opera memorialistica “Romania pitoreasca”) (m.19.11.1919).…