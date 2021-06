Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis inapoi Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe care Romania l-a depus zilele trecute. Cuprinde multe sume nejustificate, unele sunt supraestimate, lipsesc metodologiile de calcul și au fost furnizate informații neclare legate de proiecte. Acestea sunt cateva dintre…

- Comisia Europeana a facut mai multe observații in privința Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) intocmit de oficialii din Romania. Deja, acest plan s-a intors de doua ori de la Bruxelles, chiar și acum conține multe greșeli și inexactitați. PNRR, greșeli mari și inexactitați, Comisia…

- Guvernul a publicat Planul Național de Redresare și Reziliența, depus oficial luni, la Comisia Europeana și evaluat pe baza a 11 criterii. Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca cei peste 29 de miliarde de euro vor fi folosiți pentru a construi 450 de kilometri de autostrada, sute de școli și…

- O “taiere” importanta – 1,1 miliarde de euro din 4,4 miliarde de euro – ar putea afecta proiectul “Romania educata” pentru finanțarile prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), susțin surse oficiale citate de Hotnews.ro. Potrivit surselor citate, din afara sistemului de educatie s-ar fi…

- Proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența a fost respins de Comisia Europeana. De asemenea, nu a fost aprobat nici proiectul Guvernului care prevedea alocarea a 2,5 miliarde de euro pentru irigații,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose face o analiza detaliata a scandalului privind fondurile europene alocate Romaniei prin PNRR, Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii. Redam integral analiza facuta de fostul premier Mihai Tudose pe pagina sa de Facebook: “Romania risca…

- "Planul Național de Redresare și Reziliența este in lucru, in plin proces de consultari cu Comisia Europeana. Nu este un document final, acum, cel pe care realizam consultarile și nu este trimis oficial la Bruxelles. De aceea, toate modificarile și observațiile pe care le primim in aceasta perioada…

- Romania NU va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, iar componenta de infrastructura este in analiza. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia…