Stiri pe aceeasi tema

- De aproape 1 an și jumatate, Colterm are o echipa care raspunde de bunul mers al acestei societați, o echipa care in tot acest timp nu a venit cu un plan de redresare al societații, cu o proiecție pentru viitorul apropiat, astfel incat timișorenii sa aiba garantata apa calda și caldura in apartamente,…

- Dupa reacția PNL Timiș de luni, dupa anunțarea problemelor financiare noi de la Colterm, iata ca și cei de la PNL Timișoara reacționeaza la situația dificila de la societatea de termoficare a orașului. Iar reacția il vizeaza direct pe viceprimarul Ruben Lațcau. PNL Timișoara se intreaba de ce de un…

- Nu se vor opri caldura și apa calda in locuințe și nici in spitale, școli ori instituții, dau asigurari reprezentanții primariei. Autoritațile locale au ajuns la o noua ințelegere pentru o prelungirea contractuluiConform declarațiilor autoritaților locale, se semneaza un nou contract, pe o saptamana,…

- Toate spitalele din Timișoara au apa calda și caldura, a constatat o echipa Colterm care s-a deplasat la fiecare spital in parte. Și toți timișorenii ar trebui sa aiba apa calda și caldura, mai puțin in trei zone in care au aparut avarii. Societatea de termoficare a crescut cu un grad și temperatura…

- Problema caldurii la Timisoara s-ar putea rezolva astazi, desi autoritatile au anuntat ieri ca timisorenii nu vor mai sta in frig, pentru ca au gasit o solutie de avarie. Dominic Fritz spune insa ca timisorenii au mai stat inca o noapte in frig pentru ca furnizorul de gaz cu care a ajuns la o intelegere,…

- In timp ce alți directori de spitale anunța ca achiziționeaza saci de dormit și paturi pentru ca pacienții sa nu inghețe in saloane, conducerea Spitalului Municipal a cerut relocarea bolnavilor de Covid-19. Motivul: lipsa caldurii și a apei calde. Intre timp s-a rezolvat și criza frigului, dupa ce primarul…

- Timișoara a ramas fara caldura, a anunțat, marți, primarul municipiului, Dominic Fritz. Pentru ca firma de termoficare Colterm a intrat in insolvența, peste 50.000 de locuințe, școli, dar și mai multe spitale sunt lasate in frig, in prag de iarna. Primarul Dominic Fritz anunțase inca de saptamana trecuta…