Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis i-a bagat in ședința de taina pe unii dintre liderii PNL, care l-au avut in frunte pe Ludovic Orban, din dubla sa calitate: premier și președinte al formațiunii.Potrivit informațiilor intrat in posesia STIRIPESURSE.RO, la vila de protocol din cartierul Primaverii s-a luat in…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie, transmite Agerpres. Potrivit unor surse, presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului…

- Premierul Ludovic Oban le-a spus marți liberalilor, în ședința Biroului Executiv, ca își dorește ca alegerile locale sa fie programate în sepetembrie sau cel mai târziu în luna octombrie daca epidemiea de coronavirus scade în intensitate, au declarat pentru HotNews.ro…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, a lansat o serie de acuzații dupa ce, in seara zilei de marți, Senatul a adoptat, cu 111 voturi pentru, 8 voturi contra si 15 abțineri, proiectul de lege cu masurile posibile in Starea de alerta, intr-o varianta mult schimbata fața de legea propusa…

- Ziarul Unirea Autoritatile locale pot decide reducerea impozitului anual pe cladiri pana la 50%: Care sunt condițiile In ședința de joi, 8 mai, Guvernul a aprobat o prevedere care da posibilitatea autoritaților locale de a reduce impozitul anual pe cladiri pana la 50%, insa doar in situația in care…

- Consiliul IMM a solicitat președintelui Klaus Iohannis, la intalnirea de marți, alocarea a 1 miliard de euro pentru IMM, fara a fi uitate companiile nebancabile, in condițiile in care doar 2 intreprinderi mici și mijlocii sunt bancabile in prezent, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții mediului de…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri cu ministrii Transporturilor , Economiei si Muncii, insotiti de premierul Ludovic Orban. La ora 16:00, presedintele a decorat mai multe personalitati culturale, apoi a discutat cu presa. El a confirmat ca dublarea alocatiilor va fi amanata, dar si ca…