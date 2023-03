PNL și PSD nu au ajuns la niciun rezultat cu pensiile speciale. Fac din nou ședință de coaliție Liderii PSD și PNL se intalnesc luni, intr-o noua ședința a coaliției pe tema pensiilor speciale, dupa seara de duminica, atunci cand au discutat cateva ore și nu au ajuns la niciun rezultat. Tot luni incep dezbaterile in Senat pe acest proiect de lege, astfel ca amendamentele stabilite de fiecare partid ar fi trebuit sa […] The post PNL și PSD nu au ajuns la niciun rezultat cu pensiile speciale. Fac din nou ședința de coaliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare s-au intalnit, in cursul serii trecute și in aceasta dimineața, pentru a discuta soluțiile pentru a reduce pensiile speciale.Conform surselor noastre, la Senat vor fi depuse mai multe amendamente, printre care și unul referitor la interdicția de a cumula mai multe pensii…

- Congresul Partidului Mișcarea Populara, inființat de Traian Basescu, a avut, sambata, un congres extraordinar, sub sloganul „Drepta aduce schimbarea”. alaturi de liderii PMP au ținut discursuri și au participat la Congres Forța dreptei cu Ludovic Orban, PNȚ-Iuliu Mihalache, dar și reprezentanți ai USR…

- Proiectul de Hotarare de guvern privind inghețarea prețului RCA urma sa fie discutat și aprobat in ședința de guvern de azi, dar a fost retras. “In privința proiectului de plafonare a prețului RCA pregatit la propunerea Autoritații de Supraveghere Financiara, acesta nu figureaza pe ordinea de zi, deoarece…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat joi, intr-o conferința de presa susținuta la Chișinau ca pensiile angajatilor din sistemul de aparare nu sunt pensii de serviciu și, pe cale de consecința, nu necesita recalculare. El a atras atentia ca „nu este oportun absolut deloc pentru niciun partid politic sa…

- Minorele, persoanele cu venituri modeste și cele care sunt victima unei infracțiuni de viol vor avea decontata procedura de intrerupere a sarcinii, din bugetul Fondului Național Unic de Asigurari de Sanatatate, conform unui proiect de lege inițiat de trei deputați neafiliați, dar semnat de parlamentari…

- Audierea conducerii ASF in Parlament, pe tema creșterii tarifelor RCA și a insolvenței Euroins a stat sub semnul protestelor. Mai mulți lideri AUR, in frunte cu George Simion, s-au instalat, „inarmați cu pancarte”, chiar in sala de ședința, in spatele șefilor ASF. Potrivit anunuțului facut de Senat,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca reforma pensiilor acordate in baza legilor speciale include recalcularea acelor pensii al caror cuantum depaseste venitul incasat de pensionar in perioada in care se afla in activitate. Astfel, pensiile a mii de romanii ar putea sa scada dupa recalculare. ”Spus…

- Președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, le-a cerut, luni, liderilor liberali reuniți in ședința Biroului Executiv al formațiunii, un mandat ca sa negocieze cu PSD soluții pentru ”arhitectura politica a perioadei urmatoare”. Ciuca a transmis, luni, in sedinta conducerii partidului ca PNL trebuie…