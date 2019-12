Stiri pe aceeasi tema

- "Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost in dezacord cu aceasta decizie si, in consecinta, a decis sa demisioneze din ProRomania. Este dreptul sau si deciziile ii apartin!", a declarat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO. Mihai…

- ​​Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare deschisa Comisiei de la Veneția, invocând informații aparute în spațiul public potrivit carora Guvernul intenționeaza sa-l revoce din acest for. În scrisoarea care a fost publicata pe Facebook, Toader nu-și asuma…

- Cum sa fii competitiv in asemenea conditii? Aici au adus reglementarile si politicile statului monopolist in domeniul energiei", a spus miercuri premierul Ludovic Orban la conferinta cu tema „Buget si fiscalitate 2020: dinspre politica oficiala spre mediul de afaceri". El s-a referit copios la masurile…

- Parlamentul trebuie sa introduca de urgenta pe ordinea de zi si sa respinga OUG 51/2019 care scoate transportul rutier intrajudetean de persoane din sfera serviciilor publice, a afirmat luni vicepremierul Raluca Turcan. "Aceasta ordonanta a pus in pericol siguranta elevilor navetisti. A scos multe…

- Premierul a trimis Corpul de control la Ministerul Transporturilor și la Tarom, dupa acuzațiile fostului directorului demis al operatorului Premierul demis Viorica Dancila a dispus trimiterea Corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor si la Tarom, "in scopul clarificarii…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ca social-democrații au inca suficienta forța la nivel local pentru ca cei din opoziție sa aiba motive sa se teama. Intr-o postare pe Facebook, Fifor mai spune ca PSD va ramane ”un reper” in vremuri de austeritate. ”Astazi incepe regruparea. Ieri, dupa trecerea…

- Investiție fara precedent in rețeaua școlara a municipiului Buzau. Guvernul a aprobat, ieri, repartizarea sumei de 45 de milioane de euro, bani ce urmeaza a fi investiți in școli, gradinițe și drumuri. Anunțul a fost facut de catre președintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu. Liderul Camerei Deputaților…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca se pregatește „ceva cumplit”. Reacția lui Bogdan vine in contextul in care fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa fie dat in judecata pentru toate „mizeriile”…