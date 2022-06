PNL: Reformă fără precedent în serviciile publice din România - Sfârșitul birocrației și al dosarului cu șină Adoptarea Legii Interoperabilitații reprezinta un pas important și esențial pentru digitalizarea administrației publice și a Romaniei. Odata cu implementarea platformei naționale de interoperabilitate, cetațenii vor asista la o adevarata revoluție a modului in care sunt livrate serviciile publice, transmite PNL printr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

