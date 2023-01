Stiri pe aceeasi tema

- Singurul punct din protocolul semnat in noiembrie 2021 și care nu poate fi negociat in coaliție este alternanta functiei de premier, de la Nicolae Ciuca (PNL) la Marcel Ciolacu (PSD), nu și actualele portofolii din Executiv, a transmis secretarul general social-democrat Paul Stanescu, miercuri, 18 ianuarie.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis ca și-ar dori imbunatațiri ale acordului potrivit caruia, in mod normal, ar trebui sa iși cedeze funcția unui membru al PNL, la rotativa din aceasta primavara, acest lucru sugerand ca și-ar dori sa pastreze portofoliul pe care il deține acum in…

- Referitor la Legile Educației, surse din coaliție spun ca experții din partide vor lucra cu Ministerul Educației pana la 1 februarie, proiectele vor trece prin Guvern pana la 15 februarie, urmand ca Parlamentul sa le aprobe pana pe 15 martie.Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va…

- Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va ajunge alt premier. Potrivit ințelegerii din coaliția de guvernare, in luna mai, premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia, moment in care pica tot cabinetul și se revine in Parlament cu un nou program de guvernare și un nou premier, de data…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 29 decembrie, ca la finalul lunii mai se va face rotația premierilor cu PSD, așa cum s-a agreat in protocolul coaliției, fara sa ofere detalii privind procedura in sine.„In acordul pe care l-am agreat atunci cand s-a constituit Coaliția am convenit ca rotirea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, 28 decembrie, ca membrii Guvernului vor aparea mai rar la televiziuni si in 2023, iar timpul va fi alocat „pentru mai multa munca la nivelul Guvernului”. „Am vorbit putin si de mai multe ori am avut aceasta discutie, ca am preferat sa nu aparem atat de mult…

- Florin Cițu a afirmat ca PSD distrus economia in doar cateva luni dupa ce el a plecat de la conducerea PNL.PSD a adus taxe mai multe și mai mari, o inflație galopanta de 16% și ratele la banca duble sau chiar triple.Social-democrații au subminat economia naționala și asta se pedepsește conform legilor…

- Principalele partide din coalitia de guvernare – PSD si PNL – se contreaza, iarasi, pe tema creșterii pensiilor. In timp ce social-democratii sustin ca sunt singurii care se lupta pentru majorarea acestora, liberalii afirma ca pensiile trebuie sa creasca si se cauta solutiile prin care aceasta majorare…