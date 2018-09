PNL - PMP, comisie de anchetă. Roman: MAI, interceptări ilegale "PNL a depus o solicitare la Biroul permanent al Camerei Deputatilor, alaturi de colegii din PMP, prin care cerem infiintarea unei comisii de ancheta avand ca tema interceptarile ilegale si acuzatiile de politie politica in sarcina serviciului secret al Ministerului de Interne. Sunt acuzatii de o gravitate extrema aduse in spatiul public de un fost prim-ministru si de catre primarul general al Capitalei. Nu ne intereseaza lupta intre clanurile de la Ilfov, Pandele-Firea, cu cel de la Teleorman, condus de domnul Dragnea, in schimb ne intereseaza extrem de mult daca un serviciu secret… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

