Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Iulia Scantei i-a transmis, joi, o scrisoare deschisa ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in care ii solicita acestuia sa nu propuna spre adoptarea de catre Guvern o ordonanta de urgenta care sa modifice legislatia penala.

- Senatorul PNL, Iulia Scantei, i-a transmis, joi, o scrisoare deschisa ministrului Justiției, Tudorel Toader, in care ii solicita acestuia sa nu propuna spre adoptarea de catre Guvern o ordonanța de urgența care sa modifice legislația penala."Nu promovați nicio ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Liberalii sustin ca, prin anuntul facut vineri, Tudorel Toader transmite mesajul ”Justitia sunt eu, nu magistratii”, sugerand ca acesta asteapta candidatura la sefia DNA a unuia dintre ”cavalerii apocalipsei justitiei din Romania, in persoana lui Eugen Nicolicea, Serban Nicolae sau Florin Iordache”.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu i-a solicitat joi, la Timisoara, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa fie echidistant si echitabil in selectia viitorului sef al DNA si a indemnat cat mai multi procurori sa candideze la aceasta functie. "Ii cer sa deruleze un proces echidistant si echitabil…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu i-a solicitat joi, la Timisoara, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa fie echidistant si echitabil in selectia viitorului sef al DNA si a indemnat cat mai multi procurori sa candideze la aceasta functie. "Ii cer sa deruleze un proces echidistant si echitabil in selectia…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a propus luni suspendarea lucrarilor Comisiei speciale pentru legile Justitiei ca sa fie prezent si ministrul Tudorel Toader, pentru a-si spune punctul de vedere asupra mai multor...

- Procurorii reuniti in Adunarea Generala a DIICOT au decis luni sa trimita o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care solicita respingerea numirii lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor, procurorii de…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat ca, in iulie, Comisia de la Venetia va publica un raport preliminar pe legile Justitiei, urmand ca in octombrie sa publice raportul definitiv, dupa ce membrii Comisiei pentru legile Justitiei s-au intalnit cu delegatia Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax.…