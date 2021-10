Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Cioloș cere azi in Parlament votul de investitura. Toți miniștrii au primit insa aviz negativ in comisiile de audiere. Dupa audierile din comisiile de specialitate, care au avut loc marți, premierul desemnat Dacian Cioloș și miniștrii propuși in guvern vin azi in Parlament pentru votul de investitura.…

- Guvernul Cioloș vine miercuri, incepand cu ora 10.00, in Parlament pentru a obține votul de incredere. Șansele sa treaca sunt foarte mici, caci noul Executiv are nevoie de 234 de voturi. Deocamdata, se bazeaza doar pe 80, din partea membrilor USR. Dintre cei 80 de parlamentari USR care vor vota azi…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat, afirma ca nu a vorbit cu președintele Iohannis in cursul zilei de azi, cand au avut loc audierile miniștrilor propuși, in comisiile parlamentare. Liderul USR afirma ca parlamentul are o oportunitate de a vota guvernul sau. „Nu, astazi nu am avut. M-ați vazut…

- Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Parlamentului au fost convocate pentru luni la ora 18:00 pentru stabilirea calendarului de învestire a Guvernului Ciolos. Conducerea celor doua Camere se reunește dupa ce premierul desemnat, Dacian Ciolos, a depus luni dimineata la Parlament lista ministrilor…

- Dupa o prima discutie avuta miercuri dupa-amiaza de premierul desemnat, Dacian Ciolos, cu liderii PNL, UDMR si grupului parlamentar al minoritatilor nationale, liberalii vor avea o ședinta in care este asteptata o decizie privind formarea noului guvern, Premierul interimar Florin Citu, presedintele…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat, se intalnește miercuri cu liderii PNL, UDMR și cel al minoritaților naționale pentru formarea unei majoritați și a noului Guvern, dar rezultatul este deja unul anunțat. Liberalii, care au avut mai multe reuniuni marți, sunt deciși sa nu-l susțina pe Cioloș. Secretarul…

- Dupa ședința Biroului Executiv al partidului, liberalii au schimbat strategia. Nu vor mai merge la consultari cu propunerea lui Florin Cițu drept premier și vor astepta crearea unei majoritiți pentru a-l propune, relateaza Realitatea PLUS. Este dificil, pentru ca acesta nu este susținut de USR și PSD.…

- Liberalii se reunesc in congres, astazi, pentru a alege noul presedinte al PNL, dintre actualul lider, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu, potrivit Agerpres. La reuniunea liberalilor, care se va desfasura la Romexpo incepand cu ora 11,00, sunt asteptati 5.000 de delegati din toata tara. Pentru…